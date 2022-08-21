Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta traktör üzerinde dedesinin kucağında oyun oynayan 10 yaşındaki Musa İ. başından yaralandı.

İddiaya göre başına yorgun mermi isabet eden çocuk ailesinin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Musa İ. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze'de özel bir hastaneye ambulansla sevk edildi.

Küçük çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

