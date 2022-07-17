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Kocaeli'de bayram tatilinde sürücülere yaklaşık 808 bin lira ceza uygulandı

17.07.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bayram tatilinde sürücülere yaklaşık 808 bin lira ceza uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili süresince yapılan denetimlerde 1142 sürücüye 807 bin 837 lira ceza kesildi, 179 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili süresince vatandaşların güvenli trafik ortamında seyretmelerinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda kentte yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kent genelinde 8-17 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü 146 trafik ekibi ve 250 personel, İl Jandarma Komutanlığı da 1410 önleyici kolluk devriyesi ve 309 jandarma trafik timiyle aralıksız görev yaptı.

Alınan tedbir ve uygulamalar kapsamında 116 bin 640 aracın kontrolü sağlandı.

Bayram tatilinde il genelinde 93 yaralamalı ve 123 hasarlı kaza meydana geldi, bu kazalarda yaralanan 148 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

Uygulamalar kapsamında 1142 sürücüye 807 bin 837 lira ceza kesildi, 179 araç trafikten men edildi, 103 aranan kişi yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ceza surucu

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:44
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:37
Yatsı
22:20
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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