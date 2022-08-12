YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

12.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Kovanağzı ile Kerpe'nin bazı bölgelerinde, diğer plajların ise tamamında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girmeleri istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandıSakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldüSakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyorErzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra deniz kaymakamlık yasak

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:22
Sabah
06:00
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:11
Yatsı
21:42
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Borçlarını ödemek için çocuğunu satmak istedi

Borçlarını ödemek için çocuğunu satmak istedi

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.