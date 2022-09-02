YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

02.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandıKocaeli'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdüSivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra kerpe

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:05
İkindi
16:45
Akşam
19:39
Yatsı
21:03
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.