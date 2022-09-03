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Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

03.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Kovanağzı ile Kerpe'nin bazı bölgelerinde, diğer plajların ise tamamında denize girmek yasaklandı.

Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra kerpe

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