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Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

07.09.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız ve Cebeci plajlarının bazı bölgeleri dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.

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Kandıra plaj deniz yasak

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