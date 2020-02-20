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Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.02.2020 21:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Orçun S'nin kullandığı 41 RS 004 plakalı otomobil, Gebeli sapağı mevkisinde, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 41 BR 214 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Orçun S, hayatını kaybetti, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye Otobüsü Kocaeli Trafik Kazası

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