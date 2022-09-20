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Kocaeli'de belediyeye ait bisikletleri çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

20.09.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de belediyeye ait bisikletleri çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait 3 bisikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seka Park alanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına tahsis edilen 3 bisikletin kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikletleri zorlayarak yerinden sökenlerden biri olduğu belirlenen K.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.D, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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