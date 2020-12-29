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Kocaeli'de berberi ve komşusunu bıçakla yaralayan müşteri yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

Kocaeli'de berberi ve komşusunu bıçakla yaralayan müşteri yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tıraş olduğu berberi ve esnaf komşusunu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuzey Mahallesi'nde 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan A.B'yi (19) yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde Beyazsaray İş Hanı'ndaki bir berberde tıraş olup saçına fön çektiren A.B, saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berber kalfası Oğuzhan Çiftçi'yi darbetmişti.

A.B, kavgayı ayırmaya çalışan komşu esnaf Ramazan Mutlu ve Çiftçi'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekipleri A.B'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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