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Kocaeli'de beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

23.02.2021 00:33 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

KOCAELİ (AA) - Başiskele ilçesinde beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi annesi ve iki kardeşiyle markete giden Zeynep Meryem Özlek'e (4) yolun karşısına geçmek istediği sırada C.Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı beton mikseri çarptı.

Kaza yerine gelen ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Özlek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zeynep Meryem'in, Ersin ve Elif Özlek çiftinin üç çocuğundan biri, Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Antika'nın torunu olduğu öğrenildi.

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