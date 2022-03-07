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Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

07.03.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziler Mahallesi 1756 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmandaki Ahmet Azizoğlu'na ait çatı dubleks dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında parmağından yaralanan bir itfaiye çalışanı, olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

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yangın Gebze

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