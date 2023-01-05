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Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

05.01.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de durdurulan araçta yakalanan 6 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta, yurda yasa dışı yollarla giren 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü A.E.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kocaeli göçmen kaçakçılığı

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