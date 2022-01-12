Kocaeli'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 7'si aynı aileden 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta Bekirdere Mahallesi Murat Sokak'ta tavukların bahçeye girmesinden dolayı komşular arasında çıktığı öne sürülen kavgada, Oğuzhan İ'nin (26) bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 7'si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden anne ve enişte, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının bulunduğu 6 zanlı adliyeye sevk edildi.



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