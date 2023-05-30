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Kocaeli'de bir kişinin otomobilinde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin iki sanık yargılanıyor

30.05.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Ç. ve Nedret Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk durumlarının devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Adem Ç, yaşanan olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek öldürme kastıyla hareket etmediğini kaydetti.

Sanıklardan Nedret Ç. de kendisinin olayın tanığı olduğunu savunarak, Adem Ç. ile aynı araçta olduğu için yargılandığını ileri sürdü.

Kendisinin ne olduğunu anlayana kadar olayın gerçekleştiğini aktaran Nedret Ç, tahliye ve beraatini talep etti.

Sanık avukatları da önceki savunmalarını tekrar ederek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Katılan İbrahim Seçgin ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Katılan avukatı, dinlenilmesi istenen tanıkların esasa etkisinin olacağını düşündüklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, bir kısım tanıkların dinlenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAY

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 28 Temmuz 2021'de, Ahmet Seçgin otomobiliyle seyir halindeyken Adem Ç'nin kullandığı araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Adem Ç, Nedret Ç, A.S. ve B.F. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanırken, şüphelilerin yakalandığı dairenin sahibi B.F. ve maktulün arkadaşı A.S. serbest bırakılmıştı.

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