Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4. duruşmaya, tutuklu sanık Müslüm Ayyıldız (26), bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Çağatay Burak Atay'ın (22) babası Hasan ve annesi Derya Atay ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, tutuklu sanık Ayyıldız'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "yasak niteliğe haiz bıçak bulundurup taşıma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden az olmamak üzere adli para cezası verilmesini talep etti.

Mütalaaya ilişkin söz verilen müşteki baba Hasan Atay'ın avukatı Nermin Karataş, "Mütalaaya katılıyoruz. Sanığın suçu sabittir. Müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık avukatı Yüksel Umut, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, somut olayda sanığın kastının mevcut delillerle tespit edilmesi gerektiğini belirtti.