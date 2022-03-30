YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

30.03.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta Adem Ö'nün 27 Mart'ta tartıştığı kişi tarafından tabancayla yaralanması üzerine firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, dün gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli C.G'yi olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabancayla gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik ettiFenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti
Tekirdağ'da parkta erkek cesedi bulunduTekirdağ'da parkta erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 31 Mart Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:39
Öğle
13:10
İkindi
16:42
Akşam
19:30
Yatsı
20:51
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.