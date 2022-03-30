Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta Adem Ö'nün 27 Mart'ta tartıştığı kişi tarafından tabancayla yaralanması üzerine firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, dün gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli C.G'yi olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabancayla gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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