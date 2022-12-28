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Kocaeli'de bir komiser eğitim sırasında yaralandı

28.12.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de eğitim sırasında kazara yaralanan komiser, hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de bir komiser eğitim sırasında yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir komiser, polis memurlarına acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma ve arama eğitimi verdiği sırada kaza kurşunuyla yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan komiserin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yaralı komiseri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tipioğlu, ''Hani verilmiş sadakamız varmış derler ya; Acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma ve arama eğitimi sırasında kaza kurşunuyla yaralanan komiser kardeşimizi hastanede ziyaret ettik. Şükür ki hayati tehlikesi bulunmuyor. Rabbim tüm arkadaşlarımızı her türlü kazalardan korusun.'' ifadelerini kullandı.

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