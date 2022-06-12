Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren üç arkadaş hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren üç kişi, tedavi altına alındı.
İstanbul’dan denize girmek için arkadaşlarıyla Cebeci'ye gelen Volkan K. (30) ile iki arkadaşı, dalgalara rağmen lunapark mevkisinde denize girdi.
Boğulma tehlikesi geçiren üç arkadaş, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler 3 kişiyi denizden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde nabız alınamaması üzerine Volkan K'ye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.
Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan arkadaşlardan, hayati tehlikesi bulunan Volkan K, Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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