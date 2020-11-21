YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de cadde ve sokaklar boş kaldı

Kocaeli’de cadde ve sokaklar boş kaldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.11.2020 20:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’de saatler 20.00 gösterdiğinde, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.Korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, Kocaeli’de vatandaşların evlere dönesinin ardından sokak ve caddeler boşaldı.

Kocaeli’de saatler 20.00 gösterdiğinde, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, Kocaeli’de vatandaşların evlere dönesinin ardından sokak ve caddeler boşaldı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar evlerine gitmeye başladı. İzmit ilçesinin en işlek caddelerinden olan Yürüyüşyolu da kısıtlamanın ardından boş kaldı.
Polis ve bekçi ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:52
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Özdecan Eczanesi
Golcuk
Sümer Eczanesi
Kartepe
Gülten Eczanesi
Golcuk
Kıvrıkoğlu Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Derman Eczanesi
Darica
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.