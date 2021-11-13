Kocaeli'de camide çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenidoğan Merkez Camisi'nde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki caminin sigorta kutusunun henüz belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında caminin iç kısmında hasar oluştu.



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