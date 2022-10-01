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Kocaeli'de çıkan kavga güvenlik kamerasında

01.10.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çıkan kavga güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Hüsnü Efe Caddesi'nde 29 Eylül'de bir kişi ile otomobildeki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu tarafların birbirine tekme ve yumruk attığı kavgaya çevredekiler de katıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, bir kişiyle araçtaki 3 kişinin kavgasına çevredekilerin de dahil olduğu görülüyor.

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Kocaeli Kartepe kavga güvenlik kamerası

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kocaeli ECZANELER
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