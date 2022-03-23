Kocaeli'de cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi silahla öldürüldü.

İlçenin kırsal mahallesi Kızderbent'te, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hasan Aksüt (60) ile Osman A. (74) arasında kahvehanede tartışma yaşandı.

Tartışmanın kahvehane dışında kavgaya dönüşmesi üzerine Osman A, Aksüt'e tabancayla ateş açtı.

Aksüt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri firari Osman A'yı yakalamak için çalışma başlattı.



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