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Kocaeli'de cinayet

23.03.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi silahla öldürüldü.

İlçenin kırsal mahallesi Kızderbent'te, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hasan Aksüt (60) ile Osman A. (74) arasında kahvehanede tartışma yaşandı.

Tartışmanın kahvehane dışında kavgaya dönüşmesi üzerine Osman A, Aksüt'e tabancayla ateş açtı.

Aksüt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri firari Osman A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

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