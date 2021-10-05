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Kocaeli'de cinayet sanığı 17 yıl hapisle cezalandırıldı

05.10.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de cinayet sanığı 17 yıl hapisle cezalandırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yıldıray A, öldürülen Burak Şahin İren'in yakınları ve avukatlar katıldı.

Gönderilen evrakların okunup dosyaya konulduğu duruşmada, tanık İ.B. dinlenildi.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı. Müşteki avukatları, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı da yazılı savunmalarını tekrar etti.

Burak Şahin İren'in annesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yıldıray A. olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek, adalete güvendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldıray A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

- Olay

4 Temmuz Mahallesi'nde 22 Ekim 2020'de otomobille giden Burak Şahin İren, Yıldıray A. ve S.B, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçtan inerek tartışmış, Yıldıray A. silahla İren'e ateş ederek kaçmıştı.

Ağır yaralanan İren, otomobille götürüldüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Yıldıray A. tutuklanmıştı.

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