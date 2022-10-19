YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de cinayet suçlamasıyla yargılanan 2 sanıktan birine tahliye kararı

Kocaeli'de cinayet suçlamasıyla yargılanan 2 sanıktan birine tahliye kararı

19.10.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de cinayet suçlamasıyla yargılanan 2 sanıktan birine tahliye kararı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu 2 sanıktan birinin tahliyesine karar verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Erman K, Dursun Hakan A. ile maktulün annesi Gülseren K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Dursun Hakan A. savunmasında, çocukluk arkadaşı Tufan K'nin 2018 yılında telefon aldığını, borcu ödeyemeyince kendisinin kefil olduğunu öne sürdü.

Borcunu ödemediğinden haberi olmadığını iddia eden sanık, bu borç sebebiyle hacizlik olduğunu, bunun üzerine maktulü arayarak borcu neden ödemediğini sorduğunu belirtti.

Dursun Hakan A, daha sonra diğer tutuklu sanık ve Tufan K. ile bir evde buluştuklarını aktararak, söz konusu borç nedeniyle aralarında tartışma çıktığını kaydetti.

Alkol aldıkları evde tartışma bittikten sonra Erman K'nin sehpanın altında bulunan silahı odaya götürmek için aldığını iddia eden Dursun Hakan A, "O esnada tabanca ateş aldı. Tufan'ın yaralandığını fark ettik. Erman, Tufan'a tampon yapmaya başladı. Ben hemen ambulansı aradım. Bu esnada Tufan'ın bilinci yerindeydi. Üzerime atılan suçu kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Erman K. ise sehpanın alt gözünde bulunan tabancayı alarak odaya götürmek istediğini belirterek, "Bu esnada silah patladı. Tufan'ın yaralandığını gördüm. Hemen müdahale etmeye çalıştım. Dursun Hakan'dan ambulansı aramasını istedim. Bu sırada Tufan'a tampon yapıyordum. Silah her zaman sehpanın alt gözünde duruyordu. Herkes silahın orada bulunduğunu bilirdi. Kasıtlı vurmadım. Dursun Hakan, bir şey yapar korkusuyla tabancayı alıp yatak odasına götürmek istedim." ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi Gülseren K. de olaydan bir gün önce oğlunun telefon konuşmasına şahit olduğunu dile getirerek, "Tufan telefonda konuştuğu Hakan'a, '3 günde 5 bin lirayı nereden bulabilirim. Canımı mı alacaksınız?' dedi. Hakan'ın 'Gerekirse alırız.' dediğini işittim. Sonrasında Tufan, konuştuğu kişiyi eve davet etti. Pencereden baktığımda Erman ve Dursun Hakan'la kapının önünde konuştuklarını gördüm. Bundan 1 gün sonra oğlumu planlı olarak öldürdüler. 5 bin lira için oğlumu öldürdüler. Bu insanlar bana yıllarca 'Anne.' dedi." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Dursun Hakan A'nın tahliyesine, diğer sanık Erman K'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi'nde 22 Ocak'ta tabancayla vurulan Tufan K, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen Erman K. ile Dursun Hakan A. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandıKocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. turFutbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur
Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandıŞehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Ekim Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:38
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.