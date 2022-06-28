Kocaeli'de cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.T'nin ateşli silahla kasten öldürülmesi olayının zanlıları G.T. ve K.T. dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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