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Kocaeli'de cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.07.2020 01:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'de cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta bulunan evinin bahçesinde 11 Temmuz'da Hüseyin Erdem Şanlıer'in (81) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen D.Ç. ve yaşı küçük olan O.C.E'nin savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta bulunan hobi bahçesinde 11 Temmuz'da suyun boşa aktığını fark eden bir vatandaş durumu polise bildirmiş; ekipler, hobi bahçesinde bitki araştırmaları yapan 81 yaşındaki Hüseyin Erdem Şanlıer'in öldüğünü tespit etmişti.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu geçen salı günü İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler D.Ç. ve yaşı küçük olan O.C.E'yi gözaltına almıştı.

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