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Kocaeli'de cinayet zanlısı tutuklandı

17.12.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de cinayet zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı cezaevine gönderildi.

Eski kız arkadaşı Kezban Meşe'yi (29) dün tabancayla öldüren K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak'ta dün Kezban Meşe'nin (29) yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayet zanlısı K.A, polis ekiplerinin incelemeleri sonucu olaydan kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

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