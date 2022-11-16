YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl 3 ay hapis verildi

Kocaeli'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl 3 ay hapis verildi

16.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, imam nikahıyla yaşadığı kadının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, 26 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Y. (56) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı, geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Sanık Ramazan Y, mağdur N.S'yi öz çocuğundan ayırmadığını, kendisine yönelik cinsel eyleminin olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, imam nikahıyla yaşadığı kadının 14 yaşındaki kızına yönelik işlediği "çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de evde çıkan yangın hasara neden olduKocaeli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
Ankara’da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 2 ölüAnkara’da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 2 ölü
Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulunduMeriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
mahkeme hapis
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.