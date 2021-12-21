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Kocaeli'de cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezası

21.12.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, o dönem okulun müdür yardımcısı olan tutuklu sanık B.S, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mağdur tarafın avukatı, sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmeyen B.S. de mağdurun anlatımlarıyla davranışlarının uyuşmadığını öne sürdü.

Sanık avukatı ise mağdurun söylediklerinde çelişkiler bulunduğunu savunarak, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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