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Kocaeli'de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan sanığa 13 yıl hapis cezası

28.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan sanığa 13 yıl hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna otobüste cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ş. (40) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı, geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Sanık Mustafa Ş, pişman olduğunu söyleyerek, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 13 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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