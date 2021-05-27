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Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anne ve erkek arkadaşı hakim karşısında

27.05.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anne ve erkek arkadaşı hakim karşısında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çocuklarını darbettiği şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından ikinci kez gözaltına alınarak tutuklanan anne ve erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu anne Nurdan S, erkek arkadaşı Hayrettin B, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Nurcan S, savunmasında, Hayrettin B'nin kendisini de çocuklarını da dövdüğünü, hayatına girene kadar kendisinin çocuklarını dövmediğini öne sürdü.

Nurcan S, Hayrettin B'nin kendisini sinirlendirmesi ve tahrik etmesiyle çocuğunu darbettiğini ve yastıkla yüzüne bastırdığını anlattı.

Mahkeme başkanının "Dövmeyi geçtim, yüzüne yastık bastırmadaki amacın neydi?" sorusu üzerine Nurcan S, şunları kaydetti:

"O günden bugüne ellerim titriyor. Çocuklarımı çok seviyorum, öldürmek gibi bir kastım yoktu. Video kaydı aldığını görünce kendimi kaybetmişim, 'Bunu mu istiyorsun al, al.' dedim, dövdüm. Çocuğum benden şikayetçiyse idam etsinler..."

Sanık Hayrettin B. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, olay günü gittikleri Nurcan S'nin ablasının "Çocukları yetiştirme yurduna verin. İlişkiniz, durumunuz düzelince geri alırsınız." demesi üzerine tartıştıklarını söyledi.

Nurcan S'nin öfkeli olduğunu dile getiren Hayrettin B, şöyle devam etti:

"Uyuyan küçük kızımızı yatağına yatırdım. Nurcan o sırada dışarı çıktıkları için çocuklarına bağırıyordu. Görüntülerden önce D.N.B'yi halıda dövüyordu, elinden almıştım. Sonrasında kendisini şikayet etmek istediğim için telefonumu çıkarıp video çekmeye başladım. 33 saniye kadar sürmüştü. Olayın bitmediğini fark edince telefonu bırakıp ayırmaya gittim. Daha önce böyle bir eylemine şahit olmamıştım. Oklavayla dövdüğünü bilirim, hepsini dövdüğüne şahidim.

Bu olayın tam tarihini bilemiyorum ama 2019 yılının aralık ayında olmuştu. Polise gitmek noktasında kararsız kaldım, o nedenle doğrudan emniyete başvurmadım. Videoyu 5 Şubat 2021'de sosyal medyaya yükledim. Nurcan'ın eylemini teşvik etmedim, azmettirmedim, bu iddiaları kabul etmiyorum. Öncelikle beraatımı ve tahliyemi, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını isterim."

Mahkeme heyeti, mağdur çocuğun duruşma ortamında rahat beyan veremeyeceğini değerlendirerek, tutuklu sanıklar ile izleyecilerin duruşma salonu dışına alınmasını istedi.

Mahkeme başkanı, çocukların beyanlarını daha sonra özetle katılımcılara aktardı.

Çocukların beyanlarında özetle, "Annelerinin kendilerini sık sık dövmediği, yastık bastırdığı ancak yüzünü çevirip nefes alabildiği, aksine Hayrettin B'nin alkol kullanıp annelerini ve kendilerini dövdüğü" ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı davaya katılma talebinde bulundu.

Mağdur avukatı da aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ve şikayetçi olduklarını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı video kaydının incelenmesini, sanık Nurcan S'nin mağdura karşı gerçekleştirdiği eylemin kasten öldürme kapsamına alınıp alınamayacağına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor istenmesini, Hayrettin B'nin tahliyesine, Nurcan S'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eylemin, adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlemeye elverişli icrai hareket olup olmadığının tespit edilmesine yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor istenmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, mevcut delil durumunu ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak sanıkların, adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Körfez ilçesinde çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan anne ile erkek arkadaşı, şiddet görüntülerinin 6 Şubat 2021'de sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından yeniden yakalanarak çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, annenin "çocuğu olan alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", erkek arkadaşının da "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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