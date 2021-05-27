Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anne ve erkek arkadaşı hakim karşısında

"O günden bugüne ellerim titriyor. Çocuklarımı çok seviyorum, öldürmek gibi bir kastım yoktu. Video kaydı aldığını görünce kendimi kaybetmişim, 'Bunu mu istiyorsun al, al.' dedim, dövdüm. Çocuğum benden şikayetçiyse idam etsinler..."

Nurcan S, Hayrettin B'nin kendisini sinirlendirmesi ve tahrik etmesiyle çocuğunu darbettiğini ve yastıkla yüzüne bastırdığını anlattı.

Sanık Nurcan S, savunmasında, Hayrettin B'nin kendisini de çocuklarını da dövdüğünü, hayatına girene kadar kendisinin çocuklarını dövmediğini öne sürdü.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu anne Nurdan S, erkek arkadaşı Hayrettin B, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çocuklarını darbettiği şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından ikinci kez gözaltına alınarak tutuklanan anne ve erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Sanık Hayrettin B. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, olay günü gittikleri Nurcan S'nin ablasının "Çocukları yetiştirme yurduna verin. İlişkiniz, durumunuz düzelince geri alırsınız." demesi üzerine tartıştıklarını söyledi.

Nurcan S'nin öfkeli olduğunu dile getiren Hayrettin B, şöyle devam etti:

"Uyuyan küçük kızımızı yatağına yatırdım. Nurcan o sırada dışarı çıktıkları için çocuklarına bağırıyordu. Görüntülerden önce D.N.B'yi halıda dövüyordu, elinden almıştım. Sonrasında kendisini şikayet etmek istediğim için telefonumu çıkarıp video çekmeye başladım. 33 saniye kadar sürmüştü. Olayın bitmediğini fark edince telefonu bırakıp ayırmaya gittim. Daha önce böyle bir eylemine şahit olmamıştım. Oklavayla dövdüğünü bilirim, hepsini dövdüğüne şahidim.

Bu olayın tam tarihini bilemiyorum ama 2019 yılının aralık ayında olmuştu. Polise gitmek noktasında kararsız kaldım, o nedenle doğrudan emniyete başvurmadım. Videoyu 5 Şubat 2021'de sosyal medyaya yükledim. Nurcan'ın eylemini teşvik etmedim, azmettirmedim, bu iddiaları kabul etmiyorum. Öncelikle beraatımı ve tahliyemi, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını isterim."