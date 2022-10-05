Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.E. tutuklandı.



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