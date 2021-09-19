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Kocaeli'de deniz kenarında ceset bulundu

19.09.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de deniz kenarında ceset bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde köpeğini gezdirirken bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören kişi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri bulunan, yaklaşık 10 gündür denizde olduğu düşünülen kişinin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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