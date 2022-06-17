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Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

17.06.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sahilde Adem Tekin (19) ile bir arkadaşı denize girdi.

Tekin'in bir süre gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşı bağırarak yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sevk edildi.

Kaybolan Tekin'in bulunması için KOSKEM tarafından arama çalışması yürütüldü.

Yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan gence sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tekin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

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