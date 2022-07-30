YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

30.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Çayırova ilçesinden arkadaşlarıyla Çamkonak Uzunkum mevkisine gelen Fikret A. (42) denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerce bir süre sonra denizden çıkarılan Fikret A, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fikret A, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildiKuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi
Trabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gittiTrabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gitti
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybettiBursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli boğulma

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:48
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:26
Yatsı
22:03
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.