Kocaeli'de depoda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Esenyol Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki ahşap malzemelerin yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince çevrede önlem alındı, dumandan etkilenen apartman sakinine ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında depo büyük hasar gördü.



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