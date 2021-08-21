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Kocaeli'de depoda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

21.08.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de depoda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Esenyol Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki ahşap malzemelerin yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince çevrede önlem alındı, dumandan etkilenen apartman sakinine ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında depo büyük hasar gördü.

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yangın Kocaeli İzmit

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cumartesi

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