Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinde gelenler, 23 yıl önce depremde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Yakınlarının mezarını ziyaret eden Sadun Geven, gazetecilere, depremde annesini, babasını ve 3 kardeşini kaybettiğini söyledi.

Deprem gecesi asker arkadaşına kalmaya gittiği için enkaz altında kalmaktan kurtulduğunu dile getiren Geven, "23 sene olmasına rağmen her yaşadığımız saniye, 17 Ağustos depremini yaşıyoruz. Depremden sonra evime geldim. Ana, baba, kardeş hepsi enkaz altında." dedi.

Annesi Aygül Koçak'ın mezarını ziyaret eden Feryal Koçak da yıllar geçmesine rağmen acısının hiç dinmediğini dile getirdi.

Koçak, "Bizim yüreklerimiz hala o enkazın altında. Onlara kavuşuncaya kadar yüreklerimiz orada kalacak." ifadesini kullandı.

