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Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

17.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde ailesinden 5 kişiyi kaybeden Sadun Geven: - "23 sene olmasına rağmen her yaşadığımız saniye, 17 Ağustos depremini yaşıyoruz" - Annesini kaybeden Feryal Koçak: - "Bizim yüreklerimiz hala o enkazın altında. Onlara kavuşuncaya kadar yüreklerimiz orada kalacak"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinde gelenler, 23 yıl önce depremde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Yakınlarının mezarını ziyaret eden Sadun Geven, gazetecilere, depremde annesini, babasını ve 3 kardeşini kaybettiğini söyledi.

Deprem gecesi asker arkadaşına kalmaya gittiği için enkaz altında kalmaktan kurtulduğunu dile getiren Geven, "23 sene olmasına rağmen her yaşadığımız saniye, 17 Ağustos depremini yaşıyoruz. Depremden sonra evime geldim. Ana, baba, kardeş hepsi enkaz altında." dedi.

Annesi Aygül Koçak'ın mezarını ziyaret eden Feryal Koçak da yıllar geçmesine rağmen acısının hiç dinmediğini dile getirdi.

Koçak, "Bizim yüreklerimiz hala o enkazın altında. Onlara kavuşuncaya kadar yüreklerimiz orada kalacak." ifadesini kullandı.

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deprem Kocaeli Gölcük enkaz

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:04
Yatsı
21:33
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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