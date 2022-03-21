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Kocaeli'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

21.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen servis minibüsünün sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Adem Yavuz Mahallesi 2148 Sokak'taki rampadan inen M.A. yönetimindeki 34 LVU 468 plakalı servis minibüsü şarampole devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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trafik kazası Kocaeli

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