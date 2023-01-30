YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

30.01.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ovacık Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki 35 ACR 455 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 EP 310 plakalı tıra çarptıktan sonra savrularak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü E.Y. ve yanında bulunan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alev alev yanan evlerini gözyaşları içinde çaresizlikle izledilerAlev alev yanan evlerini gözyaşları içinde çaresizlikle izlediler
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdıRize'de yüksek kesimlere kar yağdı
Karla kaplı Emirhan Kayalıkları doğa tutkunlarını ağırladıKarla kaplı Emirhan Kayalıkları doğa tutkunlarını ağırladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 31 Ocak Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:19
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:44
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.