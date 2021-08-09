Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kandıra'da çiftçilik yapan Hüseyin Ak (60) idaresindeki 41 N 1708 plakalı traktör, Kandıra-Kaynarca yolunun Uğurlu mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Hüseyin Ak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



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