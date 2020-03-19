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Kocaeli’de dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, ilçelerde kamu kurum kuruluş binalarını ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, ilçelerde kamu kurum kuruluş binalarını ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 50 kişilik ekip, 11 araçla kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfeksiyon etti. Dezenfeksiyon işlemi sürekli olarak ekiplerce devam ettirilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur duyacağı bir ortam ve korona virüs oluşumunu engellemek için dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu kapsamda Çarşamba günü 80 lokasyonda dezenfekte uygulaması yapan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında vatandaşların sıkça kullandığı parklardaki oturma ve oyun gruplarını dezenfekte etti. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlanacağını belirtti.

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