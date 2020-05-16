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Kocaeli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.05.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı çalışmalarını yürütüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı çalışmalarını yürütüyor. Her gün yüzlerce noktada dezenfekte uygulaması yapılarak virüsün yayılmaması, vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan dezenfekte uygulaması gece gündüz sürdürülüyor. Ekipler, koordinasyonlu bir şekilde ilçe belediye ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Dezenfekte uygulamaları kamu kurumları başta olmak üzere insan sirkülasyonunun çok olduğu yerlerde yapılıyor.
Düzenli bir şekilde yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde ekipler bir haftada gündüz bin 872, gece ise 1 bin 912 uygulama noktasına ulaştı. Ekipler ayrıca 2 bin 588 ticari taksi, 2 bin 92 belediye aracı, 7 bin 100 emniyet aracı, 6 bin 79 özel servis ve minibüs, 4 bin 322 halk otobüsü olmak üzere toplamda 22 bin 191 araç dezenfekte etti. Ekipler ayrıca 495 bina ve 160 kamu kurumunda dezenfekte işlemi yaptı.
Dezenfeksiyon işlemleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri en teknolojik sırt atomizörü ile Sağlık Bakanlığı ruhsatlı Covid-19’a etkili biyosidal ürünler kullanılıyor.

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