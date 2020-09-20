YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok

Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.09.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik ve seyyar satıcılık yapan kişilere göz açtırmıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik ve seyyar satıcılık yapan kişilere göz açtırmıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında, dilencilik ve seyyar satıcılık yapan kişilere müdahale ediyor. Bu kapsamda dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren kişiler, zabıta ekiplerinde bulundukları yerlerden uzaklaştırılıyor. Hakkında yasal kanunlar çerçevesinde gerekli işlemler yapan zabıta ekipleri ayrıca izinsiz bir şekilde seyyar satış yapan kişileri de engelliyor.

Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:59
İkindi
16:25
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Beyza Eczanesi
Golcuk
Şen Eczanesi
Cayirova
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Hakan Eczanesi
Korfez
Merkez Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.