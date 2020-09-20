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Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Gaziler Günü Kartepe’de eski Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1921 yılında çıkan yasa ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü, Kartepe’de resmi törenlerle kutlandı.

Gaziler Günü Kartepe’de eski Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1921 yılında çıkan yasa ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü, Kartepe’de resmi törenlerle kutlandı. Gaziler Günü töreni Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kartepe Muharip Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konularak saygı duruşu ve istiklal marşı okunması ile gerçekleştirildi.
Bu yıl 99’nci yıldönümü kutlanan törende konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Milletimiz, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş; gerektiğinde canını vermekten çekinmeyip, milletimizin daima büyük zaferlere ulaşmasını, sağlamıştır. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır” dedi.

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