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Kocaeli'de doğa yürüyüşünde uçuruma düşen kişi kurtarıldı

17.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de doğa yürüyüşünde uçuruma düşen kişi kurtarıldı

Kocaeli'de doğa yürüyüşünde uçuruma düşen kişi kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Başiskele ilçesinde yaptığı doğa yürüyüşü sırasında uçuruma düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'dan grup halinde Beşkayalar Tabit Parkı mevkisine gelen G.K, arkadaşlarıyla gece yürüyüşü yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden sedyeye alıp halat yardımıyla düzlüğe çıkardı.

Ekiplerce yaklaşık 1 kilometre sedyeyle taşınan yaralı, sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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