Kocaeli'de doğal gaz patlamasında yaralanan kişi 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'ta 22 Ocak'ta üç katlı apartmanın üçüncü katında yaşanan patlamada yaralanan Miktad Ç. (41) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayda ağır yaralanan Miktad Ç'nin annesi Hanım Altınkaynak (65) da sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Gölcük ilçesinde 22 Ocak'ta, Mikdat Ç. ile annesi Hanım Altınkaynak'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana gelmiş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü taburcu edilmişti.

Ağır yaralanan Mikdat Ç. ile annesi Hanım Altınkaynak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

