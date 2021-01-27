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Kocaeli'de döviz bürosu soygununu iş yeri sahibi kadın engelledi

27.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Kadının soyguncuyu kovalama anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir döviz bürosuna giren silahlı soyguncunun, iş yeri sahibi kadın tarafından kovalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir döviz bürosuna gelen silahlı kişi, veznede duran iş yeri sahibi Nuray Yıldız'dan kasadaki paraları elindeki poşete koymasını istedi.

Nuray Yıldız, bunun üzerine tezgahın altındaki ambalaj kaplama cihazını alıp soyguncuyu kovalamaya başladı.

Yıldız'ın tepkisi üzerine panik yapan soyguncu dükkandan çıkarak hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, soygun girişiminin meydana geldiği döviz bürosunda incelemede bulundu.

Şüphelinin olay sırasında giydiği kıyafetleri 500 metre uzaklıkta bulunan Hayri Savdert Sokak'taki çöp konteynerinin yanında bulundu.

Ekipler, şüphelini yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, içeriye giren soyguncunun silahını çekip elindeki poşeti uzatması üzerine Nuray Yıldız'ın eline aldığı makineyle soyguncuyu kovalaması yer alıyor.

Nuray Yıldız, yaptığı açıklamada, olay anında hiç korkmadığını belirterek, soyguncuyu kovaladıktan sonra arkadaşlarına haber verdiğini kaydetti.

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