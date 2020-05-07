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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 kilogram eroin ele geçirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.05.2020 23:19 | Son Güncelleme

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 kilogram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan bir tırda yapılan aramada, 155 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sevkıyatta kullanıldığını belirledikleri bir tırı Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.

Dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan aramada ekipler, tırın çeşitli yerlerinde saklanmış ve 5 çuval içerisinde paketlenmiş halde 155 kilogram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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