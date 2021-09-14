Kocaeli'de engelli bireyler "Ben de Varım" projesiyle spor yapacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 10-35 yaş arası engelli bireylerin hayata katılım sağlamaları, sporun her branşında faaliyet göstermeleri amacıyla "Ben de Varım" projesi başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan her engelli vatandaşın kendi ihtiyacını karşılayabilecek duruma gelmesi, toplum içine katılabilmesi, sosyal hayatta aktif olarak rol alabilmesi önem taşıyor.

Bu yönde çalışmalarını sürdüren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü çok sayıda proje geliştiriyor.

Bu doğrultuda paralimpik alanda yeni sporcuların yetişmesi amacıyla "Ben de Varım" projesinin hayata geçirildi.

Bu kapsamda, 16-17 Eylül'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 10-35 yaşlarındaki engelli bireylere yönelik sağlık taraması ve sporcu sınıflandırılması gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Nevin Güzel nezaretinde düzenlenecek programda, 2 gün boyunca bedensel engelli vatandaşların muayenesi ve uygun spor branşları için sınıflandırılması yapılacak.

Programda engelli vatandaşlarla bireysel görüşme ve projenin psikososyal kazanımlarının ölçülebileceği testler uygulanacak.

Engelli sporu ve engelli spor branşları konusunda katılımcıların bilgi alabileceği programda masa tenisi, bilek güreşi, halter, bocce, tekerlekli sandalye tenis ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında gösteri müsabakaları düzenlenecek.

Bunun yanı sıra engelli vatandaşlar, spor branşlarını deneyimleme imkanı bulacak ve seçilen 15 branşın tanıtımı amacıyla kurulacak stantlarda alanında uzman antrenörler tarafından bilgilendirilecek.

Proje kapsamında alanında başarı göstermiş sporcular ile branş yönlendirmesi yapılan engelli vatandaşlar bir araya getirilerek rol model alabilecekleri kişilerle tecrübe paylaşımı yapmaları sağlanacak. Ayrıca spor branşlarına yönlendirilmesi yapılan engelliler, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinden yaralanmaya başlayacak. Bu kişilerin ulaşımı da Belediye tarafından özel araçlarla sağlanacak.

Yönlendirmesi yapılan ve antrenmanlara başlayan engelli sporcular, fiziksel performanslarını gösterme, becerilerini tanıma ve kendini geliştirme olanağı bulmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilecek.

Projeyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumsal bütünleşme ve eşitliğin sağlanmasını, sporun birleştirici gücünden yaralanarak engellilerin rehabilitasyonun sağlanmasını amaçlıyor. Projenin diğer amaçları ise toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturma, Türkiye genelinde model bir çalışma başlatma ve paralimpik organizasyonlara madalyalı sporcu yetiştirme olarak belirlendi.



