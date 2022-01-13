Kocaeli'de eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.F, maktul Beyzanur F'nin anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak ifade veren G.T, sanık ve maktulün komşusu olduğunu, olay günü çiftin kavga ettiğini, daha sonra "Lütfen kapıyı aç, ne olursun kapıyı aç!" diye sesler duyduğunu söyledi.

Maktulün arkadaşı tanık M.A.Y. de sanık Ö.F'nin, eşiyle görüşmesine izin vermediğini belirterek, "Beyzanur, yanımda rahat davranıyordu. Kendisine 'Dik dur, ezdirme kendini.' diye söylerdim. Sanık, Beyzanur'un çok fazla dışarı çıkmasını istemiyordu. Beyzanur ile zaman zaman alkol alırdık. Sanığın, Beyzanur ile görüşmemi istememesinin nedenlerinden biri buydu." diye konuştu.

Psikiyatriste gittiğini, 1-2 sefer de tedavi için maktulü götürdüğünü anlatan M.A.Y, arkadaşı Beyzanur'un daha önce intihar girişiminde bulunduğunu duymadığını kaydetti.

Ailenin avukatı da intihar girişiminin söz konusu olmadığını savunarak, sanığa "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Anne A.Ö. ise kızının intihar etmesinin mümkün olmadığını, sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Sanık Ö.F. de eşini kötülemediğini, öldürmediğini iddia ederek, "Ben zaten canımı kaybetmişim. Eşim, benim ne istediğimi bilirdi. Kıyafetine karışma gibi bir husus söz konusu olamaz. Olayı olduğu gibi anlattım." dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmit'te 21 Mart 2021'de Beyzanur F'nin (22) Alikahya Mahallesi'ndeki evinde ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi Ö.F. tutuklanmıştı.

